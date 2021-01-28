Злостных нарушителей карантина будут сажать в тюрьму на изоляцию

Тюрьма для злостных нарушителей карантина / dpa

В Германии открыли специальную "Covid-тюрьму" для людей, которые неоднократно нарушали карантин.

Учреждение в Ноймюнстере открыли в этом месяце. Это камеры под замком, чтобы обеспечить самоизоляцию нарушителей на 14 дней, и 40 полицейских на пенсии, которые добровольно их охраняют. Об этом пишет Mirror.

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Тюрьма состоит из 6 камер в пристройке к "Центру для молодых правонарушителей". Ее пока не используют. Она окружена забором из колючей проволоки на окраине небольшого городка.

Чтобы попасть сюда, нарушитель должен отказаться от самоизоляции после путешествия, контактировать с другими с высоким риском их заразить, встречаться с людьми после положительного теста на коронавирус.

Местные власти настаивают, что нарушителей будут сажать на принудительную изоляцию только в "крайнем случае". Для этого должны быть доказательства, что подозреваемый нарушил домашний карантин, прежде чем получит штраф, а затем постановление суда о содержании под стражей.

Заключенным разрешены телевизоры, ноутбуки и мобильные телефоны, а в комнатах, похожих на тюремные, есть удобная кровать, а также оказывается психологическая поддержка.

"Изоляция людей с подозрением на коронавирус в их собственных домах - важный элемент в борьбе с распространением инфекции. Те, кто не соблюдает, подвергает опасности других. "Закон о защите от инфекций" допускает принудительную изоляцию в закрытых помещениях в качестве крайней меры. На самом деле, это мало отличается от карантина дома", - заявил Сенке Шульц с местной окружного совета.

Член местного совета в Ноймюнстере Петер Шредер, который отвечает за тюрьму, сказал, что она будет использоваться скорее как сдерживающий фактор.

По данным издания Bild, новость о тюрьме появилась после того, как в стране было сообщено о серии громких нарушителей карантина. В частности, о лице, в которого был положительный результат теста на коронавирус, после чего он проехал на поезде 100 км, чтобы купить наркотики.