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суббота, 11 сентября 2021 19:16

Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети

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Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Агрессивная ворона набросилась на беспилотник в небе. Фото: скриншот с видео

В Австралии сорока напала на беспилотник, который снимал видео на морском побережье Сиднея.

Кадры "битвы" опубликовал владелец дрона, блогер Fabreezy в Instagram. Он управлял устройством на земле.

"В Австралии все хотят убить тебя, даже птицы", - подписал ролик мужчина, который набрал более 4 тыс. лайков.

Блогер управлял беспилотником с помощью специальных очков, которые дают возможность видеть полет "глазами" дрона в режиме реального времени.

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Вероятно, птица решила, что дрон несет для нее угрозу. Поэтому начала его атаковать. Все усилия блогера отвести свой дрон от вороны оказались напрасными. Птица продолжала клевать аппарат и хватать его лапами.

Успокоилась, только когда сбила беспилотник на землю.

Нападения ворон на беспилотники не единичны. Владельцы таких устройств даже снимают инструкции, как избежать повреждения своего аппарата во время вороньей атаки. Нападают птицы и на людей. Бывает, что целыми стаями.

В Украинке Киевской области заметили птицу с удивительной патологией. Вороны имеет две лишние лапы.

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11
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