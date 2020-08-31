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Жители бедных кварталов за время карантина образовали трущобы возле столицы

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Жители бедных кварталов за время карантина образовали трущобы возле столицы
Дебри под Буэнос-Айресом / AFP

Бедные жители Буэнос-Айреса в результате строгого карантина потеряли заработок. Поэтому их выселили из квартир в бедных кварталах аргентинской столицы. Вместо этого они образовали за последний месяц трущобы на ее пригороде.

В конце июля несколько семей, потерявших жилье, поселились на прежней свалке под Буэнос-Айресом. Построили что-то вроде временного жилья с ветвей и шифера. Сейчас там уже проживает более 2,5 тысяч семей. Об этом пишет польское издание Do Rzeczy.

Юридическую поддержку жителям новых трущоб оказывают юристы из Католического университета Аргентины. По их совету, временные сооружения строят без использования лопат. По аргентинским законам, "незаконное нарушение земельного участка" позволяет полиции сразу разогнать людей. В противном случае, чтобы прогнать, нужно решение суда.

По данным официальной статистики, количество безработных в Аргентине в конце лета выросла до 3,3 млн. человек на 44-миллионную страну.

Среди жителей новых трущоб активно распространяется коронавирус и другие болезни из-за нехватки доступа к воде, канализации и отсутствие других санитарных условий.

В Аргентине действуют жесткие карантинные меры. Жителям столичного региона разрешено выходить на улицу только для покупки продуктов и предметов первой необходимости. Выходить по другим причинам запрещено. Аргентинские власти говорит, что благодаря этим мерам удалось избежать тысяч смертей от Covid-19.

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Количество больных коронавирус в стране почти 360 тыс. человек. Аргентина входит в топ-15 стран с самым большим количеством больных Covid-19. Но количество смертей 7,5 тис., что значительно меньше, чем в соседних Бразилии, Чили или Колумбии. На столицу приходится 90% всех больных.

В то же время Аргентина переживает крупнейший экономический спад со времен кризиса 2001-2002 годов. Страна два года была в рецессии еще до начала пандемии. Из-за карантина закрылись тысячи фирм. Сотни тысяч людей потеряли работу.

Чтобы получить средства на помощь для бедных слоев, власти страны планируют ввести единовременный налог для самых богатых жителей, чье состояние в пересчете превышают $ 2,56 млн.

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