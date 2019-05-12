Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео

В Мьянме произошло серьезное ЧП с самолетом, который совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая.
Перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылась передние шасси. Пилоту пришлось выполнить жесткую посадку самолета, причем только с использованием только задних шасси, сообщает Associated Press.
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Представитель аэропорта Кьяу Сан сообщил, что в данный момент 82 пассажира и экипаж самолета находятся в безопасности. Информация о возможных пострадавших нет.
Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.
В одном из аэропортов Перу у пассажирского лайнера не сработало шасси. Самолет следовал из города Лимы в Аякучо. Командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку.
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