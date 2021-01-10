Жестко и без выбора: что сделали с мятежниками штурма Капитолия

В США задержали нескольких участников штурма Капитолия. Фото: REUTERS.

В США взяли под стражу еще нескольких участников штурма Капитолия. В том числе Джейкоба Энтони Ченсли, который прорвался к Конгрессу с раскрашенным лицом, в меховой шапкой и с рогами. Он называет себя шаманом QAnon, бессмысленной теории заговора.

В заявлении федерального прокурора Вашингтона говорится, что Ченсли нес с собой копье примерно 6 футов в длину с американским флагом, привязанным немного ниже лезвия. Его взяли под стражу по обвинению, включающие насильственное проникновение и хулиганство, передает ВВС.

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Также задержали 36-летнего Адама Джонсона из Флориды, которого сфотографовалы за кафедрой спикеркы Палаты представителей Нэнси Пелоси. Среди прочего мужчину обвиняют в хищении государственного имущества и насильственном проникновении. А еще мужчину из Алабамы, который имел 11 коктейлей Молотова.

Еще один обвиняемый - законодатель из Вирджинии Деррик Эванс. Он опубликовал в интернете видео, на котором он стоит у здания со сторонниками Трампа, а затем входит внутрь.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.