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суббота, 18 сентября 2021 03:11

Женское министерство в Афганистане ликвидировали

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Женское министерство в Афганистане ликвидировали
В Афганистане для женщин внедряют серьезные ограничения. Фото: Reuters

В Афганистане запретили деятельность министерства по делам женщин. Его заменили на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

На здании представительства властей уже даже установили табличку с новым названием, информирует BBC News.

Такой орган уже существовал ранее во время правления "Талибана" в 1990-х годах. Министерство отвечало за строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане.

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Оно руководило "полицией нравов", которая следила за выполнением норм шариата, исламского закона. Любой, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию. Его избивали, ампутировали конечности или публично казнили.

Представители "Талибана" комментировать нововведение отказались.

В Афганистане студенты начали возвращаться к занятиям в учебные заведения после захвата власти боевиками "Талибана". Однако террористы уже ввели новые правила для обучения.

Отныне класс делят на две части с помощью штор и перегородок. Одна половина предназначена для мужчин, другая - для девушек.

Для женщин проводят отдельные занятия, отделяют в классе, или пускают только в отдельные части кампусов.

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