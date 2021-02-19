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пятница, 19 февраля 2021 18:11

Женщины переоделись в баб, чтобы получить вакцину от коронавируса

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Женщины переоделись в баб, чтобы получить вакцину от коронавируса
Женщины хотели бесплатно прививаться от коронавируса и переоделись в пенсионерок. Фото: cosmo

В штате Флорида, США, 2 женщины переоделись в пенсионерок ради прививки от коронавируса.

Подробностями поделилось издание The Washington Post.

44-летняя и 34-летняя злоумышленницы надели шляпы, перчатки и очки. Они пытались выдать себя за 65-летних - приоритетный возраст для вакцинации.

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"Вчера мы узнали, что 2 молодые женщины пришли в центр вакцинации, одетые как бабушки, чтобы сделать прививку во 2-й раз. Не знаю, как им удалось избежать задержания в 1-й раз, но они пришли получить прививку", - сказал глава департамента здравоохранения штата Рауль Пино.

Рассекретить фейковый баб удалось, когда сотрудники центра заметили несоответствие с датами рождения в водительских правах и картах вакцинации женщин.

Представители офиса шерифа вынесли нарушительницам предупреждения, а в центре вакцинации усилили охрану.

Министерство иностранных дел России предложило иностранным посольствам бесплатно вакцинировать от коронавируса их сотрудников российским препаратом "Спутник V".

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