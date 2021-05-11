Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось?

Женщина получила сразу шесть доз вакцины от коронавируса. Фото: reuters

В Тоскане, Италия, женщине случайно ввели шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Об этом рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, пишет CNN.

Медики тщательно наблюдали за пациенткой в ​​течение суток. В конце концов ее выписали из больницы.

По словам Джанелли, женщину выписали, потому что она не имела никаких сопутствующих заболеваний и хорошо себя чувствовала.

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Ей ввели шесть доз вакцины, поскольку медик случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, которая в общем содержит шесть доз. Свою ошибку он осознал лишь тогда, когда ввел женщине инъекцию.

"Это может быть просто человеческая ошибка, безусловно, непреднамеренная. Однако мы начали расследование", - сообщила Джанелли.

На железнодорожных вокзалах и на восьми станциях метро в Нью-Йорке, США, обустроят временные пункты вакцинации против коронавируса. Проект пока пилотный, но в случае успеха его могут продлить.