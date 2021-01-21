Женщина сделала ДНК-тест и случайно нашла отца-миллиардера

Кэт узнала, что ее настойщий отец миллиардер. Фото: @fretlessfeline

Американка Кэт Макдоналд случайно узнала, что ее биологический отец миллиардер. Родители рассказали, что это их старый друг.

Женщина поделилась эмоциями в TikTok.

Макдоналд рассказала, что отец, которого она всю жизнь считала родным, несколько лет назад на Рождество подарил всем родственникам тесты ДНК генеалогического сервиса Ancestry.

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По словам женщины, оказалось, что ее настоящий отец - владелец огромной компании. Кроме Кэт у него есть еще 3 дочери.

Она пыталась встретиться с ним. Но когда он услышал ее имя, то отказался от встречи.

"Я пыталась передать ему письмо. В нем было написано - спасибо, потому что я рада, что живу", - прокомментировала она.

Уроженец Киева Макс Левчин, соучредитель PayPal и глава сервиса рассрочки Affirm, стал миллиардером.