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среда, 28 февраля 2018 15:50

Женщина сбежала со свадьбы, когда увидела лысеющего жениха

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Женщина отказалась выходить замуж за мужчину, когда увидела его лысину. Доктор Рави Кумар преодолел почти 1 тыс. км из Нью Дели в село Сагуули в Бихаре, для того чтобы жениться на девушке, которую никогда не видел.

Его семья организовала свадьбу на год вперед после того, как отец девушки трижды гостил в их доме, сообщает Dainik Bhaskar.

Большая часть свадьбы прошла, как и было запланировано - с радостными гостями и чудесной атмосферой. Пара даже осуществила обмен ритуальными венками. Однако инцидент произошел тогда, когда процессия перешла в свадебный павильон для обмена обетами.

Автор: bhaskar.com
  Рави Кумар женился на девушке по имени пусть через два дня после того, как предыдущая невеста бросила его у алтаря
Рави Кумар женился на девушке по имени пусть через два дня после того, как предыдущая невеста бросила его у алтаря

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Жених снял торжественный головной убор. Молодая женщина была настолько шокирована перспективой стать женой лысеющего нейрохирурга, что сразу отказала ему. Семьи молодоженов, как и гости, не понимали, что происходит. Никакие слова не могли убедить ее изменить свое решение.

Доктор Кумар, преодолев такое расстояние в поисках невесты, решил любой ценой вернуться домой женатым мужчиной. Его семья обратилась в местный сельский совет за помощью. В качестве альтернативы предложили жениться на дочери бедного продавца овощей.

Через два дня после трагически отмененной свадьбы, доктор Кумар женился на местной девушке в храме Рамьянки. На свадебных фото счастливый жених улыбается, принимая поздравления, но невеста озадачена внезапной свадьбой.

Супруги из индийского штата Одиши подорвались, когда подарок, который они получили на свадьбу, взорвался. Мужчина погиб. Его жена получила серьезные ранения, сообщает NDTV.

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