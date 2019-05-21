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вторник, 21 мая 2019 18:32

Женщина родила шестерых детей

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Женщина родила шестерых детей
Впервые в истории Польши женщина родила 6 детей. Фото: Ptz Govorit

В Польше женщина родила шестерых детей.

Медики отметили, что это, вероятно, первый такой случай в стране. Об этом сообщает Onet.pl.

Дети родились на 29-й неделе беременности благодаря кесаревом сечении, среди них четверо девочек и два мальчика. Мать и дети здоровы, однако младенцы сейчас находятся в инкубаторах. Вес каждого ребенка около одного килограмма.

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Родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда и маршал Сейма Марек Кухцинский. Также краковский футбольный клуб "Краковия" подарил семье пожизненный пропуск на посещение футбольных матчей местной команды.

В Украине появился новый праздник - День отца. Согласно указу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

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21
мая

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