Женщина родила ребенка, пока спорила с мужем, стоит ли вызывать "скорую"

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У британской учительницы 34-летней Анны-Марии Дакерс отошли воды, и она начала спорить с мужем о том, стоит ли вызывать "скорую". Пока пара ссорилась, женщина родила.

Подробностями поделилось издание The Mirror.

Роды начались, когда Дакерс с мужем вышли из своего дома и шли к припаркованной машине. Анна-Мария попросила вызвать "скорую". Мужчина решил, что они могут доехать самостоятельно, поскольку семья живет рядом с больницей.

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"Он попытался провести меня к машине, но я поняла, что не выдержу, и начала рожать", - заявила женщина.

Соседи услышали крики и выбежали на помощь к Анне-Марии с полотенцами. Муж роженицы консультировался с врачом по телефону. Женщина родила здорового мальчика по имени Джек.

После того как ребенок родился, приехали врачи скорой помощи. Они перерезали пуповину и отвезли мать и новорожденного на обследование в больницу. Через несколько месяцев их благополучно выписали домой.

Женщина из Бостона не понимала, что беременна, пока не родила в туалете. Считала, что ее боли вызваны камнями в почках.