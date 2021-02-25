Женщина почти облысела после бессимптомного течения коронавируса

Жительница Британии 45-летняя Эбби Рид заразилась коронавирусом в марте 2020 года. После болезни она почти облысела.

Подробностями поделилось Daily Mail.

По словам женщины, заболели также 2 ее дочери, однако они имели типичные для коронавируса симптомы - кашель, усталость, одышка. У Рид подобных проявлений Covid-19 не было, поэтому она решила, что вообще не болеет. Однако одна из дочерей женщины заметила, что у матери резко уменьшилось количество волос.

Автор: dailymail Эбби Рид начала лысеть после заражения коронавирусом.

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"Мои волосы просто выпадали большими клочьями. Это было ужасно и обидно. Это редко обсуждают. Я чувствовала себя непривлекательной", - призналась Рид.

Одно из исследований показало, что около 22% женщин, переболевших ковид, имеют проблемы с волосами.

Автор: dailymail Эбби Рид начала лысеть после заражения коронавирусом.

Ученые провели опыты на обезьянах и узнали, что заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, болезни Паркинсона и расстройствам интеллекта.