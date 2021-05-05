Женщина не знала о беременности, пока не родила на борту самолета

Женщина родила в самолете на 29 неделе беременности. Фото: cnn

28 апреля Лавиния Маунга летела на отдых на Гавайи. Во время полета она родила ребенка, хотя даже не знала, что была беременна.

На борту оказались врач и три медсестры из отдела интенсивной терапии для новорожденных, которые помогли женщине, пишет CNN.

Маунга находилась на 29 неделе беременности. Она родила здорового мальчика, которого назвала Реймонд.

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Медики не имели специального оборудования для помощи при преждевременных родах. Они использовали шнурки для завязывания пуповины и делали грелки с помощью бутылок, которые подогревали в микроволновке. Пульс ребенка контролировали через Apple Watch.

Мать и ребенка доставили в больницу после приземления самолета.

"Я не знаю, как пациентке настолько повезло, что на борту были сразу три медсестры из отдела интенсивной терапии. Самым интересным из всего была коллективная работа: все собрались вместе, чтобы помочь", - прокомментировал врач Дейл Гленн.

По словам роженицы, она не знала о беременности, пока ребенок не появился ниоткуда.

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент попросил женщин не планировать беременность, пока распространение Covid-19 не пойдет на спад.