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четверг, 08 апреля 2021 11:41

Женщина не знала, что беременна, пока ребенок случайно не выпал в туалет

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Женщина не знала, что беременна, пока ребенок случайно не выпал в туалет
Мелисса и Донни с малышом Лиамом / Daily Star

Женщина из Бостона не понимала, что беременна, пока не родила в туалете, считая, что ее боли вызваны камнями в почках.

Мелисса Сурджекофф, 38 лет, родила мальчика в туалете своего дома после того, как почувствовала, как что-то "вырывается" из нее. Ее жених Донни Кэмпбелл, 37 лет, зашел, чтобы проверить ее, но неожиданно выловил из унитаза сына Лиама. Об этом пишет Daily Mail.

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Донни сказал, что принял сына за гигантскую какашку, но потом быстро понял, что это не может быть, "потому что оно было слишком большим".

"Я смотрела в унитаз и не знала, что это такое. Думала, потеряла орган, не зная, что это такое. Кричала, сходила с ума, была шокирована. Не знала, что происходит, а Донни пришел в туалет и спас ребенка", - сказала Мелисса.

Донни очистил Лиама, используя ту же технику, которую видел в телешоу, и через несколько секунд младенец начал дышать. Парамедиков вызвали в период между усилением боли у матери, которая ничего не подозревала о беременности, и родами. Спасатели были потрясены, увидев новорожденного вместо камня в почках.

Мелиссу и Лиама доставили в больницу, где у малыша обнаружили незначительный дефицит железа, а в остальном он здоров. У новоиспеченной мамы были нерегулярные менструации, и она связывала увеличение своего веса с тем, что застряла дома во время карантина.

Пара вместе с 2014-го. Помолвлены с 2016-го и планировали пожениться в 2020-м, но событие пришлось отменить из-за пандемии. Однако теперь планируют пожениться 18 июня.

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