Женщина, которая родила 10 детей, не была беременна - расследование в ЮАР

Вероятно, женщина, которая утверждала, что родила за один раз 10 детей, вообще не была беременна. Фото: pietrampedi

Жительница ЮАР 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле утверждала, что родила 10 детей за один раз. На самом деле она не была беременна.

Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг.

В начале июня СМИ распространяли информацию, что женщина родила 10 детей в больнице Претонии с помощью кесарева сечения, чем побила мировой рекорд. После этой новости региональная власть начала собственное расследование, чтобы установить детали произошедшего.

"Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала. Кроме того, было установлено, что она вообще не была беременна", - говорится в заявлении администрации Гаутенг.

Местные социальные работники были обеспокоены психическим состоянием Ситхоле и 18 июня отправили ее в больницу.

"Сначала она должна была провести в больнице 72 часа. Однако врачи рекомендовали оставить ее в стационаре на семь дней", - говорится в заявлении местной администрации.

Некоторые средства массовой информации, которые сообщали о "беременности" Ситхоле, публиковали ее фотографии с большим животом. О том, каким образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

Семья вероятного отца Тебого Цотеци на прошлой неделе сообщила, что "десятерню не видела и полагалась на слова его подруги, которая позвонила, чтобы сообщить о рождении".

"Он несколько раз пытался навестить подругу и детей, но она отказывалась рассказывать о местонахождении и состоянии детей. Семья решила, что до тех пор, пока не будет другой информации, делаем вывод, что Тебого Цотеци и Госиаме Ситхоле десятерню не рожали", - говорится в сообщении.

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Власть Гаутенга хочет подать в суд на редактора сайта Pretoria News Пиета Рампеди, написавшего о "10 младенцах", и медиахолдинг Independent Group, владеющей ресурсом. Pretoria News утверждал, что, несмотря на заявления властей, младенцы действительно родились, а власть отрицала это, пытаясь скрыть медицинскую халатность.

"Результаты нашего предварительного расследования подтвердили, что в больнице никакой десятерни не было. Мы также установили, что это медицинское учреждение округа Цване не могло обеспечить рождение десяти младенцев, там нет даже возможностей для рождения близнецов", - сообщили в Министерстве здравоохранения ЮАР.

10 детей сразу родила 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле из провинции Гаутенг, в Южно-Африканской Республике. На свет появились семь мальчиков и три девочки. Госиаме стала рекордсменкой по количеству рожденных за один раз детей. Такого количества новорожденных до сих пор не фиксировали. Шесть лет назад женщина уже родила двоих близнецов.