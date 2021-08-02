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Женщина имеет самый большой в мире рот

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Женщина имеет самый большой в мире рот
Саманта сначала стала известной в TikTok / Книга рекордов Гиннеса

Женщина, получившая известность в соцсети TikTok благодаря необычайно большому рту, официально признана Книгой рекордов Гиннеса.

Саманта Рамсделл, 31 год, из Нью-Йорка признана человеком с самым большим в мире ртом. Перед этим она собрала 1,7 млн подписчиков в соцсети благодаря клипам, в которых кладет в рот целый ряд крупных продуктов, включая целую порцию большого картофеля фри из McDonald's. Об этом пишет Mirror.

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Размер ее рта составляет 6,56 см. При измерении в поперечнике он достигает более 10 см.

Саманта говорит, что чувствует себя прекрасно из-за того, что может отметить свое необычное свойство, которое раньше заставляло ее стесняться. Женщина работает торговым представителем в сфере медицины.

"Если у вас какая-то часть тела больше или что-то уникальное, и вы хотели бы побороться за титул Книги рекордов Гиннеса, я бы посоветовала вам сделать это. Гордитесь и сделайте это своим самым большим достижением. Это ваша суперсила. Это то, что делает вас особенным и отличным от других", - говорит Саманта.

Несмотря на то, что у нее необычно большой рот на протяжении всей жизни, только в прошлом году она начала демонстрировать его, помещать туда большое количество еды и выкладывать видео в соцсетях.

В июле в Бангладеш нашли самую маленькую корову в мире. Люди стекаются на ферму, где она живет, игнорируя общенациональный карантин.

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