Женева дарит туристам деньги на расходы в городе

Женева дарит туристам 100 франков на расходы в городе. Фото: zurichguide

Туристам, которые решат путешествовать в швейцарскую столицу Женеву, город дарит по 100 швейцарских франков на карманные расходы (примерно 93 евро).

"Гости получат эту сумму не наличными, а в виде особой подарочной карты, которую можно использовать в различных партнерских отелях, ресторанах, кафе, барах и на мероприятиях по всему городу. Чтобы принять участие в акции, туристы должны остановиться не менее чем на две ночи в одном из отелей - участников программы (всего их около 60, включая пятизвездочные)", - сообщает The Independent.

Карту можно будет использовать примерно в 70 барах и ресторанах. Кроме того, подарочную карту можно будет потратить на оплату экскурсий по городу, включая "шоколадный тур", посещение Музея дальневосточного искусства и большого открытого бассейна Genève-Plage, расположенного на берегу Женевского озера.

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Geneva Gift Card действительна до 31 декабря этого года. Ее будут предоставлять туристам при регистрации заезда в отель, а на номер выдадут только одну карту. Перевести в наличные карту нельзя, как и снять неиспользованную сумму.

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