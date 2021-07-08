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четверг, 08 июля 2021 15:47

Жена убитого президента Гаити выжила: что с ней сейчас

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Жена убитого президента Гаити выжила: что с ней сейчас
Мартин Моиз, жена убитого президента Гаити, выжила. Врачи борются за ее жизнь. Фото: Reuters

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин, выжила после того, как получила огнестрельные ранения во время нападения на их резиденцию.

Женщину отвезли в больницу Флориды, пишет BBC.

Сначала СМИ сообщали, что первая леди Гаити умерла от ранений. Однако врачи все еще борются за ее жизнь. Моиз в критическом, но стабильном состоянии.

Дети президентской четы - Жомарли, Жовенель-младший и Жоверлейн - находятся в "безопасном месте", сообщили представители властей.

Полиция схватила нескольких подозреваемых в убийстве. Четверых ликвидировали, двух арестовали. Однако некоторые преступники все еще на свободе. Полиция их ищет.

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Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф назвал нападающих "наемниками" и сообщил, что они "иностранцы, которые говорят на английском и испанском". Официальные языки Гаити - креольский и французский.

ПозжеЖозеф заявил, что среди преступников были и гаитяне. Нападавшие переоделись в агентов управления по борьбе с наркотиками США, но посол Гаити в Штатах Бокчит Эдмонд считает, что "на самом деле они не являются американскими агентами".

В Гаити около 01:00 7 июля неизвестные застрелили президента 53-летнего Жовенеля Моиза в его резиденции. Жена Мартин Мари Этьен Джозеф получила огнестрельное ранение. В лидера Гаити стреляли 12 раз.

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Дата
08
июля

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