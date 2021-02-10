Жена Навального покинула Россию - СМИ

Юлия Навальная улетела с России. Фото: msn.com

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию 10 февраля.

Об этом сообщил "Интерфакс".

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По данным СМИ, Навальная вылетела с московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Самого Навального задержали еще 17 января после возвращения в Россию из Германии. 2 февраля его условный срок заменили на реальные 3,5 лет колонии.

Видео разговора российского оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем с ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.