Жена Навального покинула Россию - СМИ

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию 10 февраля.
Об этом сообщил "Интерфакс".
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По данным СМИ, Навальная вылетела с московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.
Самого Навального задержали еще 17 января после возвращения в Россию из Германии. 2 февраля его условный срок заменили на реальные 3,5 лет колонии.
Видео разговора российского оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем с ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.
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