Жена Гейтса получила акций более чем на $3 млрд

Акции передала инвестиционная компания Cascade Investment. Фото: Reuters

Бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда получила акций более чем на $3 млрд.

Их ей передала инвестиционная компания Cascade Investment, которая управляет активами Гейтса, сообщает Bloomberg.

Компания контролирует доли Гейтса в разных фирмах на общую сумму $ 52 млрд.

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Мелинда Гейтс уже получила от Cascade Investment акции американского производителя сельхозтехники John Deere, мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa и Канадской национальной железной дороги.

Мелинда Гейтс начала готовиться к разводу с Биллом Гейтсом около двух лет назад из-за секс-скандала. Женщина была обеспокоена контактами человека с банкиром Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях.