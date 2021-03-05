Землетрясение магнитудой 8,1 балла всколыхнуло побережье Новой Зеландии

В Новой Зеландии возле островов Кермадек произошло землетрясение магнитудой 8,1. Это был третий и самый сильный подземный толчок в регионе за последние сутки, он произошел примерно в тысяче километров от побережья.

Жителям прибрежных районов приказали подняться на высоту в связи с вероятностью разрушительного цунами, сообщает The Associated Press.

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В Геологической службе США предупредили, что землетрясение может вызвать волны до 3 метров в Вануату и до 1 метра в Австралии, на Фиджи, во Французской Полинезии, а также в Мексике и Перу.

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Мощный подземный толчок произошел на стыке двух тектонических плит и затмил до сих пор самое сильное в этом регионе землетрясение, зарегистрированное в 1976 году.

Накануне недалеко от Новой Зеландии также зарегистрировали землетрясения магнитудой 7,4 и 7,3.

13 февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км.