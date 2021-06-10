Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв

В Южной Корее в городе Кванджу внезапно рухнуло пятиэтажное здание. По меньшей мере девять человек погибли и восемь ранены.

Здание обрушилось в процессе сноса и упало на оживленную улицу, раздавив автобус. Об этом пишет Reuters.

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Причина внезапного обрушения неизвестна. Детали расследует министерство инфраструктуры страны.

По данным пожарных, в результате аварии девять человек погибли. Ранены 25 человек, из которых восемь серьезно. Они в больнице. Пожарные ищут людей под завалами.

В прошлом Южная Корея была известна плохими показателями безопасности инфраструктуры. В результате обвала универмага в 1995-м погибло более 500 человек, а в 1994 году в результате обрушения моста погибли 49 человек. Однако в последние годы страна пыталась улучшить свои показатели безопасности.