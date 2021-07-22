"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 414
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Просмотров: 63
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 414
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 414
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1197
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
11
4
10
4
3
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Татуировщик превратил себя в &quot;орка&quot;
Татуировщик превратил себя в "орка"
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
Самый старый холодильник в стране работает около 90 лет
Самый старый холодильник в стране работает около 90 лет
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Видео
Все видео
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 27
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 17:28

"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19

  Комментировать
&quot;Завезут коронавирус&quot;: в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
Русские крестьяне прогнали вертолет, который пытался забрать тяжелобольного на коронавирус. Фото: pskov.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ жители села Селиярово прогнали санитарный вертолет, прилетевший забирать больного Covid-19 пациента.

Об этом сообщило издание Znak.

Медики хотели "завезти в село коронавирус", уверяли жители. Инцидент произошел еще 1 июля, однако видео в сети появилось только сейчас.

На ролике видно, как вертолет со специальным оборудованием для перевозки больного ждет пациента. Пребывание вертолета в поселке заметили местные. Они в нецензурной форме призвали вертолет "убираться вон".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире зафиксировали новый эпицентр пандемии коронавируса

"Что это за феномен, когда садится вертолет и люди в белых халатах пытаются что-то выгрузить. А когда им задают вопрос - быстро улетают", - говорил автор видео.

В комментариях российские пользователи делились догадками относительно завоза чипов и преднамеренной доставки коронавируса в деревню.

Врачи прилетели забрать тяжело больного с ковидом, подтвердил директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин. Однако вертолету пришлось улететь из-за агрессивных действий жителей. Врачи забрали больного с другой площадки.

Полиция в Индии спасла семью, которая почти на 15 месяцев отделилась в палаточном домике в деревне, опасаясь заразиться Covid-19. Трое членов семьи закрылись, когда один из соседей умер от коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21204
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7866
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 5643
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4581
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4473
Мир
Олимпиада-2020 отсоединила Украину от Крыма: МИД решает проблему
Олимпиада-2020 отсоединила Украину от Крыма: МИД решает проблему Просмотров: 126
Швейцария осушает озера и реки, готовясь к наводнениям
Швейцария осушает озера и реки, готовясь к наводнениям Просмотров: 225
Назвали эффективные против штамма Delta вакцины
Назвали эффективные против штамма Delta вакцины Просмотров: 684
Украина на границе с Венгрией ограничит движение транспорта
Украина на границе с Венгрией ограничит движение транспорта Просмотров: 99
Ливерпуль исключили из наследия ЮНЕСКО
Ливерпуль исключили из наследия ЮНЕСКО Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
Голосов: 1017
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть