"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19

Русские крестьяне прогнали вертолет, который пытался забрать тяжелобольного на коронавирус. Фото: pskov.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ жители села Селиярово прогнали санитарный вертолет, прилетевший забирать больного Covid-19 пациента.

Об этом сообщило издание Znak.

Медики хотели "завезти в село коронавирус", уверяли жители. Инцидент произошел еще 1 июля, однако видео в сети появилось только сейчас.

На ролике видно, как вертолет со специальным оборудованием для перевозки больного ждет пациента. Пребывание вертолета в поселке заметили местные. Они в нецензурной форме призвали вертолет "убираться вон".

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"Что это за феномен, когда садится вертолет и люди в белых халатах пытаются что-то выгрузить. А когда им задают вопрос - быстро улетают", - говорил автор видео.

В комментариях российские пользователи делились догадками относительно завоза чипов и преднамеренной доставки коронавируса в деревню.

Врачи прилетели забрать тяжело больного с ковидом, подтвердил директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин. Однако вертолету пришлось улететь из-за агрессивных действий жителей. Врачи забрали больного с другой площадки.

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Полиция в Индии спасла семью, которая почти на 15 месяцев отделилась в палаточном домике в деревне, опасаясь заразиться Covid-19. Трое членов семьи закрылись, когда один из соседей умер от коронавируса.