Затопление катера в Будапеште: все подробности

29 мая в Будапеште затонул прогулочный катер Hableany, на борту которого находились 35 человек. В результате аварии семь человек погибло. Продолжаются поиски еще 21 человека.
Во время прогулки, когда катер Hableany стоял на якоре напротив здания будапештского парламента, у него врезалось судно Viking Sygin, которым управлял гражданин Украины.
Им оказался 64-летний Юрий С. из Одессы. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого в необдуманных проступках на водном транспорте, что привело к массовым жертвам.
"Расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу", - сообщила венгерская полиция.
Большинству туристов было от 40 до 50 лет, но среди них были также 6-летний ребенок и 70-летний мужчина. Все семь найденных погибших не были одеты в спасательные жилеты, трое из них обнаружили в нескольких километрах от места аварии.
Характерно, что Hableany построили еще 70 лет назад. Ее производителем является Херсонская судостроительная компания. С 1949 по 1992 год теплоход использовался только в СССР. Однако в 1992 году стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.
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Длина катера составляла 27,25 м, ширина - 4,8 м. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, а на палубе могло разместиться до 45 человек.
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