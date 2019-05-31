Затопление катера в Будапеште: все подробности

29 мая в Будапеште затонул прогулочный катер Hableany, на борту которого находились 35 человек. В результате аварии семь человек погибло. Продолжаются поиски еще 21 человека.

Автор: 24tv.ua Катер Hableany

Во время прогулки, когда катер Hableany стоял на якоре напротив здания будапештского парламента, у него врезалось судно Viking Sygin, которым управлял гражданин Украины.

Им оказался 64-летний Юрий С. из Одессы. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого в необдуманных проступках на водном транспорте, что привело к массовым жертвам.

"Расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу", - сообщила венгерская полиция.

Большинству туристов было от 40 до 50 лет, но среди них были также 6-летний ребенок и 70-летний мужчина. Все семь найденных погибших не были одеты в спасательные жилеты, трое из них обнаружили в нескольких километрах от места аварии.

Автор: NewsNow360 В результате аварии семь человек погибло. Продолжаются поиски еще 21 человека

Характерно, что Hableany построили еще 70 лет назад. Ее производителем является Херсонская судостроительная компания. С 1949 по 1992 год теплоход использовался только в СССР. Однако в 1992 году стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

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Автор: NewsNow360 Причиной столкновения могли быть плохие погодные условия

Длина катера составляла 27,25 м, ширина - 4,8 м. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, а на палубе могло разместиться до 45 человек.

Автор: NewsNow360 В поисках жертв аварии приняли участие местные жители

Автор: NewsNow360 Пассажирами катера были в основном корейцы