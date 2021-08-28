Затонул сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы

В Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция) затонуло судно Sea Bird, которое направлялось из Украины в Тунис.
Всех 16 членов экипажа во время поисково-спасательной операции спасли. Об этом сообщает Maritime Bulletin.
На борту Sea Bird было 7 тыс. тонн украинской пшеницы.
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Судно затонуло после столкновения. Вероятно, сухогруз столкнулся с генеральным грузовым судном Haya, которое дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения.
По данным ливанского судна Haya, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.
В Черном море под Николаевом загорелся сухогруз PRINCE 4. Инцидент произошел вблизи с. Рыбаковка Березанского района.
Корабль под флагом Коморских островов двигался из Николаева в Суэцкий канал.
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