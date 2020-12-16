Заставил сыновей спать с проститутками и изнасиловал 84 женщины: канадского миллионера обвинили в торговле людьми

Питера Найгарда обвинили в торговле людьми. Фото: delfi.ee

Основателя модной корпорации Nygard 79-летнего миллионера Питера Найгарда задержали 14 декабря в Канаде в подозрении сексуального насилия над женщинами.

Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

Обвинения против миллионера выдвинули 84 женщины и двое его сыновей. Часто его жертвами становились несовершеннолетние или девушки из бедных семей.

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С 1995 года он использовал влияние своей компании, чтобы удерживать женщин "для сексуального удовлетворения Найгарда и его партнеров по бизнесу".

Женщин накачивали наркотиками и насиловали.

Около половины всех жертв магната познали сексуальное насилие в возрасте 14-15 лет.

Двое сыновей признались, что в подростковом возрасте отец заплатил проституткам, чтобы те помогли ребятам потерять девственность. Все это происходило против воли сыновей.

Все обвинения Найгард опровергает.

Во Львовской области 50-летнего мужчину осудили на 9 лет. Он насиловал свою 13-летнюю дочь. Мать девочки стянула с него 300 тыс. грн моральной компенсации в пользу ребенка.