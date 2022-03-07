"Защитники готовы" - Дуда поддержал украинцев перед великой битвой за Киев

Президент Польши Анджей Дуда поддержал Украину на фоне сообщений о подготовке врага к новому штурму Киева.

Владимир Зеленский рассказывал, что под Киевом постоянно скапливаются российские войска и техника, написал Дуда в твиттере.

"Но у них не видно ни энтузиазма, ни готовности к штурму. Зато защитники готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу. Поддержи Украину!", – написал президент Польши.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.