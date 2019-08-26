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понедельник, 26 августа 2019 14:27

Заработал второй пакет санкций США против России

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Заработал второй пакет санкций США против России
Ограничения будут действовать не менее 12 месяцев.

Заработал второй пакет санкций США против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Новые ограничения допускают, что США могут препятствовать РФ в предоставлении любых займов, финансовой или технической помощи от международных институтов (МВФ или Всемирного банка).

Документ обнародовала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, сообщает "24"

Кроме того, банкам США запрещается предоставлять любые займы или кредиты России. Все ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

Ограничения также касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, которое контролирует министерство торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ в начале августа. Перед этим лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали Трампа ввести второй пакет ограничений.

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Комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Его поддержали 20 из 22 представителей комитета.

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Дата
26
августа

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