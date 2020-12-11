Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship разбился при посадке в центре стартового поля.
Прототип набрал высоту 12,5 км и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.
По словам Маска, посадка была неудачной из-за малого давления топлива с малого бака в носу корабля. Из-за этого скорость приземления была слишком большой.
Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и возможность осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.
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Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.
Накануне Маск отмечал, что "вероятностью ⅓ запуск пройдет успешно".
Из-за малого давления топлива один из трех двигателей не работал при посадке, а второй включился лишь на мгновение.
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