Запуск и падения Starship: Маск показал обломки корабля

Фото: SpaceX

Первый прототип межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship разбился при посадке в центре стартового поля.

Прототип набрал высоту 12,5 км и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

По словам Маска, посадка была неудачной из-за малого давления топлива с малого бака в носу корабля. Из-за этого скорость приземления была слишком большой.

Тестовую модель многократного межпланетного корабля Starship впервые запустили на значительную высоту, чтобы проверить ее аэродинамику и возможность осуществлять управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

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Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас. Накануне Маск отмечал, что "вероятностью ⅓ запуск пройдет успешно". Из-за малого давления топлива один из трех двигателей не работал при посадке, а второй включился лишь на мгновение.