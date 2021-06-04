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пятница, 04 июня 2021 09:07

Запугали - отец Протасевича объяснил, почему сын расхваливает Лукашенко

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Запугали - отец Протасевича объяснил, почему сын расхваливает Лукашенко
Роман Протасевич сделал признание в пользу Лукашенко. Фото: ont.by

Отец белорусского журналиста Романа Протасевича Дмитрий Протасевич убежден, что его сына заставили признать вину в организации массовых акций.

Считает, что на людей в белорусском СИЗО КГБ оказывают физическое и психологическое давление, а потому задержанные быстро дают нужные показания, передает "Дождь".

"Все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика. Даже в процессе видео видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что должен говорить и тем, что хочет. Уверен, его запугивают", - сказал старший Протасевич.

Предполагает, что журналиста могут шантажировать его задержанной девушкой Софией Сапегой.

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"Будем делать все, чтобы к сыну пустили нашего адвоката и врачей. Мы не можем оценить его реальное состояние, но уверены, что нужен постоянный медицинский надзор. Кто знает, какие методы воздействия на него используют", - добавил Дмитрий Протасевич.

3 июня государственный телеканал ОНТ опубликовал новое видео с Романом Протасевичем. В интервью блогер признается, что признал вину по уголовному делу об организации протестов в Беларуси.

Провластный белорусский Telegram канал ранее опубликовал видео, на котором Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием и дает показания. На его лбу заметная царапина. Его близкие предположили, что блогера бьют в СИЗО. Но в разговоре с адвокатом Протасевич сказал, что получил ссадины, потому что долго стоял и прижался к стене.

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04
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