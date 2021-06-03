Протасевич дал "интервью" гостелеканалу Беларуси

Роман Протасевич дал "интервью" белорусскому каналу. Фото: Скриншот

Задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ.

Так, в обнародованном "интервью" Протасевич заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает Александра Лукашенко.

"Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу в день выборов президента Беларуси. Призывы стали следствием того, на улице начался бесконтрольный бардак", - сказал Протасевич.

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Белорусского оппозиционера также спросили об отношении к Лукашенко.

"Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, я начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, это попытка давления", - заявил Протасевич.

Также Протасевич заявил, что деятельность белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской финансируют литовские налогоплательщики и "частные спонсоры", а инициативе Белорусский дом в Варшаве польское правительство непосредственно выделило 50 млн злотых.

Журналист заявил, что за перехватом самолета, на котором он летел, может стоять член штаба Тихановской Даниил Богданович, с которым у Протасевича якобы был конфликт.

Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.