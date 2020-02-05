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среда, 05 февраля 2020 14:31

Запретили проводить свадьбы и похороны
8

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Медики измеряют температуру у людей в аэропорту города Чанша
Фото: REUTERS
Пассажиры в защитных масках проходят проверку перед посадкой на поезд в Гонконге
Работник заправляет постели для больных во временном госпитале на стадионе в городе Ухань
Люди стоят в очереди за зашитными масками в Гонконге
Медики и полицейские стоят на пропускном пункте на вьезде в город Юэян

На японском круизном лайнере подтвердили заражение коронавирусом 10 пассажиров.

Проверку начали, когда 80-летнему мужчине из Гонконга стало плохо, сообщает BBC. Все зараженные старше 50 лет. Пока проверили 300 из 3700 человек на борту. Корабль The Diamond Princess держат на карантине.

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В Китае временно запретили проводить свадьбы и похороны.

"Сестра болела раком печени 3 года. Умерла в пятницу. Когда выдавали документы о смерти, предупредили, что желательно не устраивать прощание. Мы сообщили ее друзьям и коллегам. Разослали фотографии Нинг в гробу тем, кто хотел. Коллеги попросили купить от них цветы и перевели деньги. Друзья тоже помогли финансово. Ее бывший парень отправил письмо. Попросил прочитать над телом. Мы все сделали", - рассказала 31-летняя Сен Мэй.

28-летней Инг Каве пришлось отменить свадьбу. В прошлом году специально забронировали церемонию на 2 февраля 2020-го. Астролог очень советовала этот день.

За последние сутки от китайского коронавируса погибли 65 человек. Общее количество погибших увеличилось до 490 человек.

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Дата
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