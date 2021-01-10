Западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси - Лукашенко

По мнению Лукашенко, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы подобраться к РФ. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко считает, что Запад якобы выступил против республики для того, чтобы "подобраться к России".

По мнению Лукашенко, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы подобраться к РФ. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Имейте в виду, следующими будете вы. Не расслабляйтесь", - сказал он.

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Лукашенко считает, что за лидером оппозиции Светланой Тихановською стоят спецслужбы Литвы и Польши, которые якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а руководят такими процессами с США.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста главы государства только путем честных выборов.