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среда, 08 января 2020 23:40

Западные спецслужбы назвали свою версию падения украинского самолета в Тегеране

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Западные спецслужбы назвали свою версию падения украинского самолета в Тегеране
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" разбился вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране.

Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за неисправности двигателя. Версия, что его збла ракета не имеет оснований.

Спецслужбы имеют доказательства того, что у самолета была техническая неисправность, и ракета здесь ни к чему. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна, сообщили Reuters в канадской системе безопасности.

Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появилось предположения, что его могли сбить.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Версию возгорания двигателя сразу после катастрофы сообщило посольство Украины в Иране. В диппредставительстве исключили версию теракта или сбивания ракетой.

Позже в посольстве убрали эту информацию и заявили: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера".

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