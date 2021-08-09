Запад ударил по режиму Лукашенко новыми санкциями

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб говорит, что санкции направлены на режим Лукашенко, а не на белорусов / Getty Images

США и Великобритания ввели новые санкции против белорусского режима.

Лондон ввел пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Минска. Об этом пишет РБК.

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"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет такие действия. Продукция государственных предприятий Лукашенко не должна продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Пакет санкций против Беларуси включает запрет пролета или посадки белорусских самолетов в Великобритании и запрет на оказание технической помощи флоту самолетов президента Лукашенко.

Торговые меры относятся к калию, нефтепродуктам, табачным изделиям, а также к товарам и технологиям двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму. Они должны ограничить доступ к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям.

Финансовые меры запрещают покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, и предоставление Белоруссии кредитов.

"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они направлены на государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение. При этом минимизируя, насколько возможно, последствия для населения", - говорится в сообщении главы британского МИД.

9 августа 2020 года, в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированых президентских выборов. На них победила оппозиционерка Светлана Тихановськая, но вынуждена была покинуть страну. Диктатор Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.