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среда, 18 июля 2018 08:51

"Заметает следы" - Путин ликвидировал лабораторию с секретным ядом

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&quot;Заметает следы&quot; - Путин ликвидировал лабораторию с секретным ядом
Путин ликвидировал лабораторию по производству яда "Новичок". Фото unian.ua

Президент России Владимир Путин приказал ликвидировать закрытую лабораторию "Шиханы" в Саратовской области, где по версии британской разведки могли разрабатывать нервно-паралитический яд "Новичок".

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Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Шихани должны закрыть с 1 января 2019 года. На это из бюджета выделят 63,8 млн рублей.

По данным британской разведки, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которую применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, была разработана в лаборатории в закрытом городе Шихани в Саратовской области России. Сообщалось, что на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения "Новичка" для осуществления "точечных убийств". Выявленные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.

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