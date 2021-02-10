Закрывают киностудию, снявшую "Ледниковый период"

Blue Sky Studios прекратит работу в апреле. Фото: pixabay.com

Корпорация The Walt Disney Company закрывает киностудию Blue Sky Studios, которая получила известность благодаря созданию серии мультфильмов "Ледниковый период" и "Рио".

Библиотека фильмов и интеллектуальные права Blue Sky Studios останутся в собственности Disney, сообщает Deadline.

"Учитывая нынешние экономические реалии, после долгих раздумий и оценок, мы приняли непростое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios", - заявили в Disney.

Blue Sky Studios прекратит работу в апреле. 450 работников студии уволят. Их могут трудоустроить в 2 других анимационных подразделениях корпорации Walt Disney и Pixar Animation Studios, поскольку другие крупные студии пока что не планируют брать на работу новых сотрудников.

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Blue Sky Studios была основана 1987 года. 2017-го Disney купила студию у компании 21st Century Fox. Студия выпустила 13 полнометражных мультфильмов, в том числе 5 частей франшизы "Ледниковый период".