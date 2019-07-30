Заключенным отрезали головы во время бунта

В бразильской тюрьме 5 часов происходили столкновения между двумя бандами. Фото: Реал

По меньшей мере 52 человека погибли во время бунта в бразильской тюрьме.

Там в течение 5 часов происходили столкновения между двумя бандами, сообщает ВВС, ссылаясь на данные официальных лиц.

Члены банды с одного тюремного блока вторглись в другую часть тюрьмы Альтамира в штате Пара. 16 лицам отрезали головы, а затем подожгли помещение. Часть заключенных задохнулась, двух работников тюрьмы взяли в плен.

Тюрьма в Альтамире рассчитана на 200 человек, но в ней находилось 311 заключенных.

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Насилие в бразильских тюрьмах распространенное явление. Страна занимает третье место в мире по количеству заключенных. Оно составляет около 700 тысяч человек. 2017 году не менее 33 человек погибли в ходе тюремного бунта в тюрьме Агрикола Монти ди-Кристу в северном бразильском штате Рорайма.