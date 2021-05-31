Заключенные отказываются выходить на свободу, боясь коронавируса

Охранники в одной из тюрем Индии / Getty Images

Мужчина, который отбывает шестилетний срок заключения в Индии, отказался от условно-досрочного освобождения при разгрузке тюрьмы Меерут в индийском штате Уттар-Прадеш. Он заявил, что в тюрьме безопаснее, чем снаружи.

Руководитель тюрьмы Б.П. Панде сказал, что просьба заключенного, бывшего учителя, Ашиш Кумара удовлетворили, и он останется в тюрьме, пока не отбудет свой срок. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Индия побила новый антирекорд по смертности от коронавируса

В общем, 21 заключенный в девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш отказались от условно-досрочно освобождения, потому что чувствуют себя в большей безопасности в тюрьме, чем наружу. На свободе заключенные могут также потерять доступ к питанию и медицинских услуг, которые есть в тюрьмах.

В тюрьмах регулярно проводят медосмотры. Заключенные вовремя получают пищу. В тюрьмах они в безопасности и здоровы. Они говорят, что как только выйдут на свободу, им придется заработать на жизнь в условиях пандемии, поэтому возрастет риск заразиться.

Верховный суд Индии 8 мая вынес решение о разгрузке тюрем. Суд постановил освободить всех заключенных, имеющих право выйти под залог или на условно-досрочное освобождение. Суд добавил, что некоторые заключенные могут не хотеть освободиться через социальное происхождение и страх стать жертвами коронавируса. Он приказывал власти внимательно относиться к их просьбам.

Из тюрьмы Меерут освободили 42 осужденных и 326 заключенных для разгрузки тюрьмы.

В Индии с населением 1,366 млрд человек зарегистрировано более 28 млн. члучаев Covid-19 и более 329 тыс. смертей. Эксперты говорят, что реальное количество больных и смертей может быть в разы больше.