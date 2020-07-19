Задержали россиянина, который сбил полицейскому шапку флагом Украины

Шипицина обвиняют в нанесении ущерба полицейскому. Фото: НВ

В российской Гатчине открыли дело против Владимира Шипицина, который нечаянно сбил с головы полицейского головной убор.

Это произошло во время акции в поддержку незаконно арестованных российскими спецслужбами крымских татар, говорил его адвокат Антон Юпанов, передает Медиазона.

На акцию мужчина пришел с флагом Украины. Когда один из силовиков попытался задержать Шипицина, то лег на землю и задел ручкой украинского флага кепку полицейского.

В Следственном комитете заявили, что активист якобы причинил полицейскому вред.

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"Ему вменяется в вину, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - сообщил Юпанов.

1 мая в российском Санкт-Петербурге полиция задержала 15 участников демонстраций. Они устроили акцию с флагами Украины и крымских татар, сообщает "Бумага".