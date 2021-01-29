Задержали еще 2 подозреваемых в избиении украинского подростка в Париже

Во Франции задержали еще двух фигурантов, которые подозреваются в жестоком избиении украинского подростка.

Всего в этом деле задержали 12 человек, включая 11 подростков и взрослого, сообщает Franceinfo.

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Стоит отметить, что 23 января пострадавший пришел в себя. Подросток, очнулся, открыл глаза и сказал первое слово - мама.

15 января во Париже группа неизвестных жестоко избила украинского подростка. Его били около десяти нападающих, которые имели при себе металлические палки, биты и ножи. Парень пытался убежать, но упал на землю.

В сети появилось видео с камеры наблюдения избиения. На нем зафиксировано, как Юрия, свергнутого на землю, жестоко бьет группа парней.