Заблокированный Суэцкий канал показали из космоса

Заблокированный Суэцкий канал. Фото: Reuters

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится на Международной космической станции, опубликовал снимки заблокированного Суэцкого канала.

Фотографии он опубликовал в Twitter.

На сделанных с борта МКС фотографиях видно не только само судно, но и насколько именно оно заблокировало движение.

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Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

Через пробку в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Контейнеровоз Ever Given заблокировал проход более 230 судов, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd's List.