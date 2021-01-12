За покушение на критика Кадырова приговорили к 10 годам тюрьмы

Критик Кадырова, чеченец Тумсо Абдурахманов / Wikipedia

В Швеции россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за попытку убийства известного чеченского блогера и критика лидера Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова.

Россиянин пытался молотком убить критика Кадырова в прошлом году в Швеции. Об этом пишет Reuters.

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Блогер Тумсо Абдурахманов пережил нападение 26 февраля 2020-го в городе Евле. Суд не назвал осужденного россиянина, согласно шведской практики. Женщине, которая помогла нападающему, впустив у квартиру Абдурахманова, присудили 8 лет тюрьмы. Обоих после отбытия наказания вышлют из Швеции.

Видные критики Кадырова в Европе в последние годы становились жертвами нападений. В феврале 2020-го чеченского блогера Имрана Алиева нашли зарезанным в отеле во французском Лилле. В том же месяце российский журналист-расследователь, который утверждал, что геев в Чечне массово арестовывают и подвергают пыткам, избили в столице Чечни, Грозном.

В 2006 году российскую журналистку Анну Политковскую, которая писала о событиях в Чечне для российской "Новой газеты", застрелили, когда возвращалась в свою московскую квартиру. Правозащитники обвиняют Кадырова в массовом насилии, терроре и пытках, но он отрицает обвинения.