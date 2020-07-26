За поджог собора во второй раз арестовали волонтера

Собор в Нанте до пожара ФОТО: Getty Images

Арестованный за поджог собора Петра и Павла в Нанте 39-летний мужчина оказался волонтером.

Человек является выходцем из Руанды. Полиция уже задерживала и допрашивала его, но отпустила на прошлой неделе. Адвокат заявил, что прямых улик против его клиента нет. В субботу прокурор сообщил, что следствие может доказать факт умышленного поджога. Об этом сообщает The Guardian.

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Пожар в соборе началась 18 июля ночью через несколько часов после того, как мужчина замкнул здание. Горело сразу в трех местах. Уничтожено орган 1621 года. Он не пострадал во время революции и Второй мировой войны. Утрачено витражи со стеклом XVI в. и работы художников XIX в.

Готический собор является одним из самых важных культурно-исторических памятников Франции. На его сооружение ушло 457 лет - с 1434 до 1891 года. По высоте он на 6 метров ниже собора Нотр-Дам. Последний раз пожар в храме был в 1972 году.