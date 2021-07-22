За переезд в вымирающие итальянские города будут платить до €28 тыс.

Сеть поселений в южном итальянском регионе Калабрия будет платить людям до 28 тыс. евро за переезд. Среди них Санта-Северина, расположенная на вершине холма / CNN

На юге Италии, где тепло почти целый год, планируют предлагать до €28 тыс. в течение трех лет людям, желающим переехать в регион Калабрия. Таким образом надеются вернуть население в поселение с менее 2 тыс. жителей.

К ним относятся места у моря или на горных склонах. Или и то, и другое. Об этом пишет CNN.

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Однако деньги дают при некоторых условиях. Чтобы получить средства, новые жители должны взять на себя обязательство начать малый бизнес - либо с нуля, либо приняв уже существующие предложения конкретных профессионалов, которых потребуют эти города.

Кандидаты должны получить вид на жительство и быть не моложе 40 лет. Они должны быть готовы к переезду в Калабрию в течение 90 дней с момента подачи заявления. Надежда на то, что предложение привлечет активных молодых людей, желающих работать.

Региональный советник Джанлука Галло говорит, что ежемесячная помощь может составлять €800-1000 в течение двух-трех лет. В качестве альтернативы, могут быть одноразовое финансирование для поддержки запуска новой коммерческой деятельности - будь то отель, ресторан, бар, сельская ферма или магазин.

"Оттачиваем технические детали, ежемесячную сумму и продолжительность фондов, а также то, нужно ли включать в них также немного более крупные поселения с населением до 3 тысяч человек. До сих пор был огромный интерес со стороны этих поселений", - сказал Галло.

Проект, получивший название "Активный доход от проживания", направлен на повышение привлекательности Калабрии. Это более целенаправленный подход к оживлению небольших поселений, чем распродажа домов за €1, о которых недавно говорили в разных регионах страны.

Ожидается, что в ближайшие несколько недель проект "Активный доход от проживания" и процесс подачи заявок будут запущены в режиме онлайн. Регион работал над этим месяцами и уже выделил более €700 тыс.

Более 75% городов Калабрии, примерно 320, в настоящее время насчитывают менее 5 тыс. жителей, что вызывает опасения, что некоторые могут полностью вымереть через несколько лет, если не произойдет регенерация.

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