За информацию об убийце 6-летнего ребенка предлагают $200 тыс.

Погибший 6-летний Айден Леос / GoFundMe

Власти округа Оранж, Калифорния, США, предлагает $200 тыс. за информацию, которая поможет поймать убийцу 6-летнего мальчика Эйдена Леоса. Он застрелил ребенка во время дорожного инцидента.

Семья жертвы сначала предложила $50 тыс, после чего инспектор округа Дон Вагнер добавил еще $50 тыс от округа. Об этом пишет Independent.

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Его коллега Катрина Фоули добавила еще $50 тыс, в результате чего сумма выросла до $150 тыс. Позже дополнительный неизвестный донор добавил еще $50 тыс., увеличив вознаграждение до $200 тыс.

Ребенка убили в прошлую пятницу, 21 мая, когда мать Джоанна Клунан везла его в детский сад. Автомобиль женщины подрезал неизвестный на автостраде. Клунан показала неприличный жест машине, которая ее подрезала. Тогда водитель того автомобиля заблокировал ее машину, заставил остановиться, после чего выстрелил в авто и убежал. Пуля убила ребенка. Клунан немедленно вызвала скорую. Парня срочно доставили в больницу, но констатировали смерть.

"Он был красивым и добрым. Его убили без всякой причины. Хочу найти убийцу. Хочу справедливости ради моего сына", - говорит мать.

На месте гибели на дороге люди выложили импровизированный мемориал из цветов, открыток, игрушек и свечей.

Полиция просит всех, кто был в районе стрельбы проверить видеорегистраторы или видео с мобильных телефонов, чтобы помочь идентифицировать подозреваемого.

Для семьи открыли счет на краудфандинговий платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на вознаграждение. На счету там уже дополнительные $225 тыс.