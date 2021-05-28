За "голову" Лукашенко объявили вознаграждение - соберут €11 млн

За "голову" Лукашенко объявили вознаграждение. Фото: mymsk.online

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать €11 млн на вознаграждение за арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале 27 мая.

"Вчера поздно ночью мы запустили новую гражданскую инициативу. Смысл этой инициативы в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или гражданского общества, которые совершат задержание и арест преступника № 1", - прокомментировал он.

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По его словам, технология создана так, что пожертвованные деньги останутся на счете человека, который их жертвует, пока не задержат Лукашенка.

"Они не будут списываться до того дня, пока Лукашенко не будет задержан и арестован. После этого деньги пойдут на специальный счет, который гарантированно, согласно законодательству Евросоюза, пойдет на оплату вознаграждения тем людям, которые найдут в себе достаточное мужество, чтобы выполнить законы Республики Беларусь, чтобы осуществить международное правосудие", - добавил политик.

Оппозиционер убежден, что внутри системы существует огромное количество "порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком".

"Я очень надеюсь, что на этот раз у нас получится", - подытожил он.

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала, что в субботу, 29 мая, по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора.