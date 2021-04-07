За голой фотосессией моделей в Дубае стоял русский бизнесмен

Украинский моделей обнаженными снимал российский бизнесмен Алексей Концов. Фото: mk

Арестовали российского IT-шника и бизнесмена Алексея Концова, который в Дубае снимал голых моделей на балконе небоскреба.

За решеткой оказалась вся съемочная группа - 40 человек, пишет BBC.

11 украинок, которые снимались обнаженными, вероятнее всего депортируют. Перед этим им нужно оплатить штраф $1,3 тыс.

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По информации британских СМИ, интимную фотосессию заказал израильский порносайт. Эту информацию никто не подтвердил.

Дубай гораздо более либеральнее других арабских странн, однако полиция все равно строго следит за соблюдением норм шариата. За обнаженную съемку, которую классифицируют "нарушением норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера", моделям могло грозить до 6 месяцев за решеткой.

Группу женщин, которых сняли на видео голыми на балконе пентхауса в Дубае, арестовали. Видео распространили в соцсетях после того, как кто-то снял женщин с соседнего здания.