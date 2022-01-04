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вторник, 04 января 2022 15:22

За год в три раза увеличилось количество мигрантов из Франции в Великобританию

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За год в три раза увеличилось количество мигрантов из Франции в Великобританию
Все больше людей пытаются попасть из Франции в Великобританию на небольших лодках / PA MEDIA

Количество людей, которые пересекли Ла-Манш из Франции в Великобританию на небольших лодках в прошлом году, утроилось по сравнению с 2020 годом.

По крайней мере, 28 431 мигрант попал из Франции в Великобританию в 2021 году, несмотря на инвестиции двух стран для предотвращения нелегальной миграции. Об этом пишет ВВС.

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Британский министр внутренних дел заявил, что правительство реформирует подход и введет более жесткие правила предоставления убежища для мигрантов. Благотворительные организации для беженцев заявляют, что "опасная и бессердечная политика" приведет к увеличению числа утонувших среди мигрантов.

Основатель благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли, которая поддерживает беженцев, живущих на севере Франции, сказала, что рост числа прибывающих в Британию на небольших лодках отражает их отказ от попыток пересечь границу на грузовиках.

"Это одни из самых уязвимых людей в мире, потерявшие членов семьи в кровавых конфликтах, подвергшиеся ужасающим пыткам и бесчеловечным преследованиям. Правительство говорит нам, что эти люди должны путешествовать легальным путем, но если это действительно было бы возможно, почему бы так много из них рисковали жизнью в хлипких лодках?" - говорит Мозли.

В 2020 году всего 8417 человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках.

Лондон заявляет, что в новом законопроекте о гражданстве и границах незаконный въезд в Великобританию будет считаться уголовным преступлением, а контрабандистов будут приговаривать к пожизненным заключениям.

Исполнительный директор организации Refugee Action Тим Наор Хилтон считает, что более жесткие меры не помешают людям совершать эти поездки, и контрабандисты будут продолжать получать прибыль, "если власти не откроют больше легальных маршрутов для беженцев, чтобы им просить убежища".

"Правительство хочет легализовать опасную и бессердечную политику, которая приведет лишь к тому, что утонет еще больше людей", - говорит Хилтон.

Пограничная служба Польши сообщила об очередной попытке пересечения границы с Беларусью 3 января - четыре человека пытались попасть в Польшу.

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04
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